OMS asteapta o noua crestere a deceselor provocate de COVID-19 in Europa, in lunile octombrie si noiembrie

'Va fi mai greu. In octombrie, in noiembrie vom vedea o mortalitate mai ridicata', a declarat Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS. El a explicat ca vor fi mai multe decese deoarece vor exista mai multe cazuri - tendinta deja observata, insa deocamdata cu un numar de morti aproape stabil.'Suntem intr-un moment unde tarile nu doresc sa auda acest tip de vesti proaste, iar eu inteleg asta', a spus oficialul, care a adaugat si 'un mesaj pozitiv': 'pandemia se va opri, la un moment dat'.Reprezentantii celor 55 de state membre ale OMS Europa se intalnesc luni si marti pentru a se informa reciproc despre masurile de combatere a epidemiei si pentru a conveni asupra strategiei pe urmatorii cinci ani. Kluge i-a avertizat sa nu se astepte la incheierea epidemiei odata cu aparitia unui vaccin.'Aud tot timpul: 'vaccinul va insemna sfarsitul epidemiei'. Bineinteles ca nu!', a spus reprezentantul OMS Europa, cu sediul la Copenhaga. 'Nu stim nici macar daca vaccinul va fi eficient pentru intreaga populatie. Anumite indicii primite arata ca va fi eficient pentru unii, dar pentru altii nu. Iar daca din acest motiv va trebui sa comandam vaccinuri diferite, ce cosmar logistic...', a adaugat medicul belgian.'Sfarsitul acestei pandemii va veni in cand, ca o comunitate, vom fi invatat sa traim cu pandemia. Iar asta depinde de noi. Este un mesaj foarte pozitiv', a sustinut Kluge.In Europa, in special in Spania si Franta , numarul de cazuri de infectare cu coronavirus este in crestere evidenta de cateva saptamani. Vineri, statele europene membre ale OMS au raportat peste 51.000 de cazuri noi, mai mult decat in aprilie, arata datele publicate de organizatie. In acelasi timp, numarul zilnic de decese este aproximativ acelasi ca la inceputul lui iunie, in jur de 400-500, conform aceleiasi surse.