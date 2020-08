Opozitia din Belarus anunta ca va face presiuni pentru eliberarea protestatarilor arestati: "Nu va fi pace pana cand cei care se afla in prezent la putere nu demisioneaza"

Maria Kolesnikova, fosta sefa de campanie electorala a candidatului de opozitie Viktor Babariko, arestat inaintea scrutinului din 9 august, a declarat ca luni vor fi depuse acuzatiile penale pentru moartea a doi protestatari si pentru raspunsul violent al politiei si al fortelor de securitate impotriva protestatarilor si a prizonierilor.Adresandu-se duminica protestatarilor din Minsk, Kolesnikova a citit numele unora din persoanele care au fost arestate, printre care Babariko si Serghei Tihanovski. Svetlana, sotia lui Tihanovski, a candidat la alegeri in locul sau.Un numar de aproximativ 4.000 de persoane sunt inca in arest dupa protestele sangeroase declansate saptamana trecuta, a spus Kolesnikova. Peste 2.000 au fost eliberati.Potrivit informatiilor aparute in presa din Belarus, nu se stie unde se afla aproximativ 80 dintre persoanele arestate.Maria Kolesnikova a solicitat in repetate randuri demisia lui Lukasenko, care a respins acuzatiile de fraudare a alegerilor din 9 august. "Cosmarul de 26 de ani trebuie sa se termine", a spus ea, facand referire la perioada de timp pe care Lukasenko a petrecut-o la conducerea Belarusului."Nu va fi pace pana cand cei care se afla in prezent la putere nu demisioneaza si Belarus este o tara libera", le-a spus Kolesnikova protestatarilor.Presedintele Lukasenko si-a facut aparitia in public in fata sustinatorilor sai pentru a dat asigurari ca nu are de gand sa demisioneze.Observatorii independenti au estimat la 10.000 participantii la protest, in timp ce agentia de stiri BelTA a raportat 50.000 de protestatari.