Papa Francisc i-a rugat pe locuitorii Romei sa ii ajute pe cei fara adapost, dupa ce numarul deceselor cauzate de frig a crescut

In binecuvantarea sa de la pranz, Papa Francisc a spus povestea lui Edwin, un nigerian in varsta de 46 de ani care a murit in apropierea de Piata Sf. Petru, miercuri. Povestea lui se alatura ale altor oameni care au murit recent in Roma in aceleasi circumstante dramatice. Sa ne rugam pentru Edwin", a spus Suveranul Pontif, citeaza Reuters.Organizatia caritabila Sant' Egidio a spus ca Edwin a fost cel putin al patrulea om fara adapost care a murit de frig in capitala italiana anul acesta si al zecelea, incepand cu luna noiembrie."Sa ne gandim la Edwin, sa ne gandim ce a simtit acest barbat de 46 de ani in frig, ignorat de toti, abandonat chiar de noi", a mai spus Papa.Sant' Egidio si alte grupuri caritabile cerceteaza strazile din Roma pentru a-i ghida pe oamenii fara adapost spre locurile unde pot inopta si le ofera paturi si alimente. Au cerut de asemenea autoritatilor sa deschida noaptea statiile de metrou.Vaticanul si organizatiile caritabile cu care are legaturi administreaza adaposturi pentru noapte, locuri de imbaiere, bucatarii si o clinica.Papa Francisc, in varsta de 84 de ani, a sustinut discursul de duminica stand in picioare in biblioteca Vaticanului. De doua ori, luna aceasta, el a fost nevoit sa lipseasca de la evenimente din cauza unor crize de sciatica.