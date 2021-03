Pandemia a anulat celebra parada militara care urma sa fie organizata pentru Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la aniversarea sa

Motivul anularii paradei este pandemia de coronavirus, a anuntat Agrepres.ro , citand AFP.Pentru a inlocui acest eveniment anual, este avuta in vedere o parada la Castelul Windsor, situat la aproximativ 40 de kilometri vest de Londra.Suverana britanica va implini varsta de 95 de ani pe 21 aprilie. Conform traditiei, aniversarea este celebrata in luna iunie printr-o ampla parada militara in centrul Londrei, denumita "Trooping the Colour" si la care participa sute de militari si mii de spectatori.Anul trecut, ceremonia "Trooping the Colour" a fost anulata si inlocuita cu un eveniment de amploare redusa la Castelul Windsor, unde regina Elisabeta a II-a si sotul ei, printul Philip, s-au izolat incepand din martie 2020, luna in care pandemia de coronavirus a inceput sa se manifeste in Marea Britanie