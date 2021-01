Parchetul European, condus de Laura Codruta Kovesi, plateste aproape 470.000 de euro pentru instruirea procurorilor

Licitatia, la care au participat 3 competitori, a fost castigata de un consortiu format din doua organizatii internationale europene non-profit, respectiv European Judicial Training Network (EJTN - Reteaua Europeana de Formare Judiciara) si Academy of European Law (ERA - Academia de Drept European), care este membru fondator al EJTN.Contractul atribuit de EPPO consortiului format din EJTN si ERA a fost incheiat pe 2 ani si va putea fi reinnoit de 2 ori, pe perioade de cate un an. Valoarea de atribuire a fost de 469.400 euro plus TVA, pretul de achizitie fiind estimat initial la 500.000 euro plus TVA, relateaza Profit.ro.La cursuri vor participa un numar estimativ de 23 de procurori europeni, cel putin 44 de procurori delegati, 29 de analisti de caz, 15 investigatori financiari si 25 de membri ai personalului administrativ al Parchetului UE Parchetul European va face investigatii transfrontaliere in cazuri de frauda in care sunt implicate fonduri ale UE sau in cazuri de frauda in materie de TVA la nivel transfrontalier care implica daune de peste 10 milioane euro.