Parlamentul Croatiei s-a autodizolvat. Vor fi organizate alegeri pana pe 12 iulie

Ziare.

com

Presedintele croat, Zoran Milanovici, urmeaza sa anunte saptamana aceasta data scrutinului parlamentar. Cele mai probabile date sunt 28 iunie sau 5 iulie, dar exista si optiunile 21 iunie si 12 iulie, transmite Reuters.Cele mai recente sondaje de opinie arata ca partidul de guvernamant Uniunea Democrata Croata (HDZ, de centru) are un usor avantaj in fata principalei formatiuni de opozitie, Partidul Social Democrat.Alegerile din Croatia fusesera initial programate la toamna, dar aprecierea pentru HDZ a crescut in contextul numarului relativ redus de cazuri de coronavirus la nivel national, iar multi observatori considera, potrivit Reuters, ca partidul de guvernamant urmareste sa profite electoral de faptul ca epidemia de COVID-19 a fost tinuta sub control.In Croatia s-au inregistrat 2.226 de cazuri si 95 de decese in urma infectarii cu coronavirus.