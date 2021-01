Parlamentul European cere statelor membre sa ii sanctioneze pe oligarhii rusi dupa arestarea opozantului Aleksei Navalnii

Navalnii le-a recomandat europenilor sa "ii loveasca la portofel" pe apropiatii lui Putin

Aleksei Navalnii, arestat in Rusia

Eurodeputatii au formulat aceste solicitari intr-o rezolutie adoptata cu 581 de voturi 'pentru', 50 'impotriva' si 44 de abtineri si vor ca pozitia lor sa fie luata in considerare de ministrii de externe din UE la reuniunea lor prin videoconferinta de luni. Uniunea Europeana a cerut eliberarea imediata a opozantului.Rezolutia cere sanctionarea "oligarhilor rusi avand legaturi cu regimul, membrii cercului de apropiati al presedintelui Putin si propagandistii activi in media care detin active in UE sau care pot sa calatoreasca liber in prezent". Aleksei Navalnii le-a recomandat statelor europene sa "ii loveasca la portofel pe oligarhii apropiati de presedintele Vladimir Putin pentru a fi credibile in sanctiunile lor", intr-un interviu prin videoconferinta cu Parlamentul European in noiembrie.Rezolutia preconizeaza de asemenea adoptarea de masuri restrictive suplimentare in cadrul regimului global de sanctiuni al UE in materie de drepturile omului. Eurodeputatii cer de asemenea incetarea constructiei gazoductului Nord Stream 2 intre Rusia si Germania Aceste cereri au fost formulate marti in cursul unei dezbateri cu seful diplomatiei europene Josep Borrell in timpul sesiunii plenare organizate in sistem videoconferinta la sediul PE din Bruxelles Josep Borrell le-a reamintit eurodeputatilor ca "adoptarea de sanctiuni necesita unanimitatea statelor membre" si ca, din moment ce Nord Stream 2 este "un proiect privat, este imposibila impiedicarea realizarii sale daca Germania isi da acordul".In varsta de 44 de ani, Aleksei Navalnii il acuza pe presedintele Vladimir Putin ca a ordonat asasinarea sa in august prin intermediul unui agent neurotoxic militar de tip Novicioc, lucru negat de Moscova.Ingrijit in Germania, Navalnii s-a intors duminica la Moscova dupa cinci luni de convalescenta si a fost retinut si plasat in detentie imediat ce a ajuns in Rusia Opozantul a facut apel la manifestatii impotriva puterii. El a distribuit marti o ancheta asupra proprietatii imense si fastuoase de care beneficiaza, in opinia sa, presedintele Vladimir Putin, la malul Marii Negre, si a carei constructie ar fi costat peste un miliard de euro.