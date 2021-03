Pfizer face concedieri in Belgia si transfera activitatile in Romania. Sindicatele se declara socate

Potrivit unor surse sindicale, aproximativ 38 din cei 238 de angajati de la centrul de distributie pe care Pfizer il are la Zaventem (Belgia) ar urma sa isi piarda locul de munca. Motivul avansat de conducerea companiei ar fi delocalizarea serviciului de planificare a aprovizionarii la Bucuresti (Romania).Sindicatele se declara socate de acest anunt facut de Pfizer, unul din marii producatori de vaccinuri impotriva COVID-19, in plina pandemie. Recurgerea la concedieri in contextul sanitar actual este o palma pentru toti angajatii Pfizer care lucreaza la succesul companiei si care, printre altele, contribuie la productia de vaccinuri vaccinuri impotriva COVID-19", a declarat Michel Barbuto, reprezentantul sindicatului CNE.In replica, conducerea companiei vorbeste despre optimizarea organizarii. "Incercam in permanenta sa optimizam organizarea lantului de aprovizionare mondiala. In prezent exploram optiuni care ne vor permite sa ne centralizam mai bine resursele, sa imbunatatim eficacitatea proceselor, continuand in acelasi timp sa oferim cele mai bune servicii. Acest lucru ar putea sa se traduca prin redistribuirea unui numar de functii din cadrul lantului de aprovizionare in cadrul retelei noastre extinse", a declarat un purtator de cuvant de la Pfizer.Grupul farmaceutic american Pfizer are in prezent aproximativ 2.500 de angajati in Belgia, repartizati la patru locatii: Anderlecht (centru de cercetare clinica), Ixelles (sediu administrativ si comercial), Puurs (centru de productie) si Zaventem (centru de distributie).