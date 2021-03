Bilantul protestelor din Marea Britanie impotriva lockdown-ului: peste 30 de persoane arestate si mai multi politisti raniti

Cel putin 36 de persoane au fost arestate si mai multi ofiteri de politie au fost raniti sambata la Londra in timpul unei demonstratii care a strans cateva mii de persoane care au protestat impotriva lockdown-ului impus ca urmare a pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, citat de AGERPRES Conform informatiilor furnizate de politie, cei mai multi au fost arestati pentru incalcarea masurilor de izolare.Protestul, care a inceput in Hyde Park la pranz, a continuat in centrul Londrei. Dupa aceea, un grup de protestatari s-a intors in parc unde a aruncat cu proiectile asupra politistilor.Politia din Londra a fost criticata intens saptamana trecuta dupa o interventie in forta cu ocazia unui miting neautorizat, organizata in memoria unei tinere londoneze a carei disparitie si moarte au agitat spiritele in Marea Britanie De la inceputul lunii ianuarie, locuitorii capitalei britanice si din alte regiuni ale Angliei nu au voie sa isi paraseasca locuintele, cu exceptia unui numar limitat de deplasari.