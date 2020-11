Portugalia impune interzicerea circulatiei pe timpul noptii in 121 de localitati, inclusiv in Lisabona si Porto

Anuntul a fost facut de premierul Antonio Costa la primele ore ale zilei de duminica.Interdictia de circulatie pe timpul noptii, de la ora 23:00 pana la 6 dimineata, va intra in vigoare luni in 121 din cele 308 de municipalitati ale tarii, inclusiv in Lisabona si Porto.Autoritatile au decretat instaurarea starii de urgenta pe o perioada de 15 zile.Premierul Costa a anuntat, de asemenea, ca oamenii nu isi vor putea parasi locuintele intre orele 13:00 si 5 dimineata in urmatoarele doua week-end-uri, atat sambata, cat si duminica.Unele centre comerciale vor fi inchise in aceasta perioada, a mai precizat seful executivului portughez.