Portugalia inchide scolile timp de 15 zile, dupa explozia cazurilor de Covid-19

"Principiul precautiei ne impune sa intrerupem toate activitatile educationale pentru urmatoarele 15 zile", incepand de vineri, a declarat seful guvernului socialist la incheierea unui consiliu de ministri.La o saptamana dupa impunerea unui al doilea lockdown, care nu includea inchiderea scolilor sau a universitatilor, premierul Costa a explicat ca acest lucru a devenit necesar din cauza ''acestei noi tulpini si a vitezei sale de transmitere''.Portugalia a inregistrat in ultimele zile noi recorduri de decese cotidiene , 221 de decese suplimentare fiind anuntate joi de Directia Generala a Sanatatii in raportul sau zilnic.Dupa ce a atins miercuri 14.647 de cazuri noi in 24 de ore, Portugalia, tara cu aproximativ 10 milioane de locuitori a inregistrat joi inca 13.544 de cazuri.Aceasta explozie de noi cazuri se explica in special prin raspandirea tulpinii britanice, care este mult mai contagioasa decat era original virusul SARS-CoV-2.''Exista o raspandire puternica a acestei tulpini'', a afirmat premierul, precizand ca in prezent reprezinta 20% din infectii, dar ca ar putea ajunge la 60% incepand de saptamana viitoare.