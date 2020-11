Portugalia intra intr-o noua izolare partiala din cauza cresterii infectarilor cu noul coronavirus. Scolile si restaurantele raman deschise

Noile masuri de izolare anuntate sambata de premierul Antonio Costa vor fi impuse in 121 din cele 308 de municipalitati din tara, adica vor privi 70% din populatia de aproximativ zece milioane de locuitori, si vor ramane in vigoare cel putin doua saptamani.Aceasta noua izolare va fi totusi mai putin stricta decat cea din primavara. Cat de repede posibil, telemunca va deveni obligatorie, insa "datoria civica a ramanerii la domiciliu" este o recomandare puternica, cu o serie de exceptii care permit scurte iesiri, practicarea sportului sau oferirea de ajutor unei persoane.Scolile vor ramane deschise, la fel si restaurantele si magazinele, care insa vor trebui sa inchida mai devreme, la fel si spatiile culturale.Intoarcerea treptata a publicului pe stadioanele de fotbal a fost suspendata.Guvernul socialist a decis, de asemenea, sa interzica targurile, dar, confruntat cu nemultumirea exprimata de comerciantii in cauza, a permis in cele din urma primariilor sa decida mentinerea lor, ceea ce a fost cazul si la Lisabona.Premierul Costa a aparat luni declaratia privind starea de urgenta sanitara, care va fi aprobata de Parlament zilele urmatoare, "pentru a inlatura indoielile juridice" cu privire la legalitatea anumitor dispozitii in curs de examinare.Executivul de la Lisabona doreste sa se asigure ca poate restrictiona in mod legal libertatea de circulatie, inclusiv sa instituie o interdictie de circulatie in weekend, de exemplu.Guvernul are in vedere, de asemenea, efectuarea de controale ale temperaturii pentru persoanele care apeleaza la serviciile publice sau mobilizarea armatei pentru consolidarea echipelor sanitare de urmarire a contactelor persoanelor testate pozitiv la COVID-19.