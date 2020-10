Portugalia trebuie sa-i plateasca daune de 14.000 de euro unui hot roman. Barbatul s-a plans la CEDO de conditiile din inchisoarea Oporto

Plangeri pe banda rulanta

Curtea de la Strasbourg a considerat ca supraaglomerarea si conditiile in care a fost inchis romanul intr-un penitenciar din Porto, intre 2012 si 2019, "constituie un tratament degradant pentru detinuti". Decizia, care poate fi atacata cu recurs, a fost adoptata in unanimitate si stabileste ca a fost incalcat articolul 3 din Conventia privind drepturile omului, care se refera la "Interzicerea tratamentului inuman sau degradant", a fost incalcat.Potrivit unui comunicat de presa publicat de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), marti, 20 octombrie, barbatul in varsta de 39 de ani a stat, in inchisoarea din Oporto, sase ani si jumatate, in perioada 19 octombrie 2012 - 6 martie 2019, cand a fost eliberat pentru buna purtare. Potrivit deciziei CEDO , barbatul este inchis in prezent in penitenciarul din Tulcea (Romania)."Barbatul s-a plans ca in aceasta perioada a fost tinut in celule supraaglomerate, cu spatiu personal limitat; ca celulele erau insalubre, prea reci iarna si prea calduroase vara si ca toaletele nu erau compartimentate. De asemenea, s-a plans de asistenta stomatologica tardiva si inadecvata si de faptul ca apelurile telefonice catre familia sa erau limitate la cinci minute pe zi", se arata in comunicatul CEDO."Curtea a constatat ca inchisoarea din Porto a fost supraaglomerata pe toata perioada in care Badulescu si-a ispasit pedeapsa si ca avea alocat mai putin de trei metri patrati de spatiu in celula", se arata in decizia judecatorilor europeni.Cazul nu este singular. Si alti romani care au fost retinuti in penitenciarul Oporto au denuntat la CEDO aceleasi probleme si au avut castig de cauza. Ultimul caz, tot un roman, a primit o despagubire in valoare de 15.000 de euro.Penitenciarul are o capacitate de 686 de detinuti, dar intre decembrie 2012 si sfarsitul anului 2016 au existat, in medie, peste 1.100 de detinuti, potrivit datelor colectate de instanta.Astfel, timp de 6 ani cat a stat la penitenciarul Oporto, romanul a avut mai putin de 3 mp de spatiu personal, mai exact 2,8 mp in celule destinate a doua persoane si 2,1 mp in celule cu ocupare multipla, unde au fost tinuti pana la sase detinuti.Badulescu a sustinut ca celulele erau supraaglomerate, insalubre, foarte friguroase in timpul iernii si foarte fierbinti vara. In plus, romanul sustine ca a primit tratament stomatologic cu intarziere, considerand ca a fost tinta unui tratament inuman si degradant."Curtea a considerat ca reclamantul a fost supus unor dificultati de o intensitate care depasea nivelul inevitabil al suferintelor inerente detentiei, constituind astfel un tratament degradant cu incalcarea articolului 3 din Conventie. De asemenea, a constatat ca lipsa incalzirii a fost un factor agravant, avand in vedere disconfortul, sau chiar stresul, pe care reclamantul trebuie sa-l fi resimtit pe tot parcursul detentiei sale in inchisoare", se mai arata in comunicat.Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dispus, marti, 20 octombrie, ca statul portughez sa plateasca o despagubire de 14.000 de euro cetateanului roman. In ceea ce priveste plangerile legate de asistenta stomatologica cu intarziere si apelurile telefonice cu familia, CEDO a decis ca nu au fost incalcate drepturile detinutului.