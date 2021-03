Partidul lui Viktor Orban, Fidesz, s-a retras din grupul popularilor europeni

Excluderile si suspendarile intra in vigoare

Anuntul a fost facut pe Twitter de catre purtatorul de cuvant al acestui grup, Pedro Lopez de Pablo.Potrivit site-ului eppgroup.eu, noile reguli, ce reprezinta o actualizare a celor adoptate in octombrie 2013, au fost adoptate cu o majoritate calificata (reprezentand 84,1% din voturi). Ele au intrat in vigoare imediat si nu se aplica retroactiv.''Grupul a decis sa-si actualizeze regulile interne pentru a le adapta la functionarea actuala a sa, in particular pentru a permite o functionare adecvata in regim la distanta. In plus, schimbarile regulilor fac posibila reflectarea deciziilor luate de Partidul Popular European fara a prejudicia independenta grupului PPE sau drepturile fundamentale ale membrilor alesi ai Parlamentului European'', indica un comunicat al grupului europarlamentar.Noile norme specifica procedurile referitoare la apartenenta la grupul PPE si conditiile in care pot avea loc suspendarile si excluderile.La scurt timp dupa adoptarea noilor reguli de procedura, partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban si-a anuntat retragerea din grupul europarlamentar al PPE, ce avea pana acum 187 de mandate.Saptamana trecuta, liderul grupului europarlamentar al PPE, Manfred Weber , si ceilalti membri ai conducerii grupului au facut un pas catre noile reguli privind suspendarea, care ar permite penalizarea unui partid membru in ansamblul sau si nu doar a unui singur eurodeputat., formatiunea paneuropeana conservatoare, dar inca avea 12 eurodeputati in grupul europarlamentar PPE, in pofida demersurilor unor membri ai conducerii acestuia de a-i exclude.