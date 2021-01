Presedintele Portugaliei a fost depistat cu COVID-19, cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale in care este favorit

Seful statului, in varsta de 72 de ani, era asimptomatic si s-a izolat in zona rezidentiala a palatului prezidential din Lisabona, au declarat serviciile sale intr-un comunicat.Campania electorala a celor sapte candidati inscrisi in cursa electorala, care a inceput oficial duminica, a fost deja redusa la minimum si suspendata odata cu anuntul unei noi carantine menite sa stopeze cresterea numarului de cazuri de imbolnaviri.Cu 122 de morti in 24 de ore si aproape 4.000 de persoane spitalizate, pandemia de COVID-19 a inregistrat luni noi recorduri in Portugalia.Premierul Antonio Costa a indicat ca guvernul socialist se pregateste sa anunte miercuri "ceva foarte asemanator cu prima carantina din martie"."Cred ca nu exista nicio alternativa la o carantina generala", a avertizat seful statului sambata, in timpul unei dezbateri electorale.Toate sondajele de opinie indica realegerea presedintelui conservator din primul tur al scrutinului marcat de absenta unui candidat sustinut oficial de socialistii aflati la putere.Miercuri, seful statului a petrecut cateva ore in "izolare preventiva" la aflarea vestii ca un membru din anturajul sau a fost testat pozitiv. In acel moment insa testul sau a avut un rezultat negativ si presedintele Portugaliei nu a fost plasat in carantina deoarece contactul sau cu persoana in cauza a fost considerat unul "cu risc scazut".