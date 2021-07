Premierul din Luxemburg, in stare grava la spital cu COVID-19. Xavier Bettel este vaccinat cu prima doza de AstraZeneca

Xavier Bettel, in varsta de 64 de ani, care a intrat in carantina de la 27 iunie, dupa ce a fost diagnosticat bolnav de COVID-19, a fost spitalizat duminica "din precautie", din cauza unor dificultati respiratorii.Internarea era prevauta initail sa dureze 24 de ore, insa a fost necesar sa fie prelungita luni, anunta intr-un comunicat cabinetul premierului. Starea medicala in prezent a premierului este considerata grava , dar stabila. Asftel, personalul medical a decis ca este necesara o spitalizare pentru a fi tinut sub observatie, pe o durata estimata de doua pana la patru zile", se precizeaza in comunicat.Xavier Bettel "respira greu, dar nu este intubat", a declarat AFP unul dintre colaboratorii acestuia. Ministrul Finantelor Pierre Gramegna a primit prin delegare semnatura premierului, in vederea unei "garantari mai bune a continuitatii operationale", se anunta in comunicat.Insa Xavier Bettel "va continua sa se ocupe de coordonarea lucrarilor guvernamentale si isi va asuma functia la distanta", da asigurari cabinetul. Liderul liberal a intrat la 27 iunie intr-o carantina de zece zile , la mai putin de 48 de ore dupa un summit european la Bruxelles , la care s-a intalnit cu alti lideri UE . El prezenta, la summit, simprome usoare de COVID-19 - ferbra, dureri de cap.Niciun alt participant la summit nu a fost considerat caz de contact, iar gesturi-bariera au fost respectate, anuntau atunci autoritatile din Marele Ducat. Xavier Bettel a fost vaccinat cu prima doza de vaccin impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford la 6 mai.