Fotografia zilei: Presedinta Comisiei Europene celebreaza ziua fara masini din Bruxelles alergand

Intre 16 si 22 septembrie celebram Saptamana Europeana a Mobilitatii a Uniunii Europene.Pe parcursul acestui eveniment, mii de orase din peste 40 de tari vor organiza activitati care pun in prim-plan mobilitatea cu emisii zero. Acestea includ bine-cunoscuta zi fara masini, cand drumurile sunt inchise traficului motorizat si deschise persoanelor care merg pe jos, cu bicicleta, cu trotineta electrica etc.