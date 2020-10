Ursula von der Leyen anunta ca va iesi din carantina, in ciuda recomandarilor agentiei europene de sanatate publica

Von der Leyen urmeaza regulile din Belgia, care au fost relaxate recent, dar decizia sa de a nu tine cont de recomandarea mai stricta a Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) ar putea slabi si mai mult apelurile in favoarea unei abordari europene comune in combatarea pandemiei, scrie agentia britanica.Sefa CE, in varsta de 61 de ani si medic de profesie, a spus ca va ramane in autoizolare preventiva pana marti seara, dupa ce o persoana cu care a venit in contact pe 29 septembrie, in timpul unei deplasari oficiale in Portugalia, a fost confirmat duminica cu coronavirus.Ursula von der Leyen a fost testata negativ joia trecuta si luni.Potrivit Reuters, un purtator de cuvant al Comisiei a refuzat sa comenteze cu privire la recomandarile ECDC, precizand insa ca autoizolarea sefei CE este conforma cu regulile belgiene.Belgia, care gazduieste institutiile europene, a redus de la 1 octombrie perioada obligatorie de carantina de la 14 la 7 zile, desi inregistreaza una din ratele cele mai ridicate de infectare din Europa. Decizia a fost luata mai ales pentru ca oamenii au avut dificultati in respectarea acestei prevederi, care a avut un puternic impact economic si social, a explicat o purtatoare de cuvant a Ministerului Sanatatii.Totusi, decizia Belgiei nu tine cont de recomandarea ECDC, reiterata in septembrie, ca persoanele venite in contact cu cazuri confirmate de coronavirus sa intre in carantina timp de doua saptamani, mai scrie Reuters.Citeste si: Ursula von der Leyen, in autoizolare dupa ce a intrat in contact cu o persoana cu test pozitiv la coronavirus