Presedintele Consiliului European afirma ca este nevoie de o planificare ferma, "altfel vom avea lockdown-uri in urmatoarele luni"

"Avem nevoie de mai multa eficienta in interceptarea (virusului), inainte ca cetatenii sa se contamineze unii pe altii. Avem nevoie de o planificare ferma, pentru ca in caz contrar vom avea lockdown-uri sistematice in urmatoarele luni", a subliniat Charles Michel intr-un interviu pentru cotidianul italian La Stampa, publicat miercuri.Atunci cand a fost intrebat daca Europa se teme de un val de revolta sociala, Michel a raspuns ca este nevoie de coordonare si pentru a limita "efectele economice si sociale negative" ale pandemiei.El a adaugat ca trebuie pregatit terenul pentru perioada in care vor fi valabile vaccinuri anti-COVID-19. "Nu va fi usor de gestionat aceasta faza", a spus el.