Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, reales cu 60,7% din voturi. Candidatul extremei drepte, pe locul al treilea

Surpriza

Absenteismul, la cote istorice

Infectarile, la nivel record

Actualul presedinte, un fost profesor de drept in varsta de 72 de ani, devenit cunoscut in calitate de comentator politic de televiziune, a castigat 60,7% din voturi, conform rezultatelor partiale ce acopera aproape toate circumscriptiile electorale.In discursul sau de dupa victorie, Sousa a promis ca va face o prioritate din lupta impotriva pandemiei si a multumit alegatorilor pentru "increderea reinnoita in conditii mult mai dificile" decat in urma cu cinci ani, cand a castigat primul mandat.Cu 13% din voturi, fosta europarlamentara socialista Ana Gomes s-a clasat pe locul al doilea, inaintea candidatului de extrema dreapta Andre Ventura, care a castigat 11,9% din voturi.Cu acest rezultat, fondatorul partidului antisistem "Chega" ("Ajunge") confirma cresterea bazei electorale a dreptei populiste intr-o tara care a cunoscut o lunga dictatura fascista, dar care pana acum nu a manifestat un interes crescut pentru miscari politice populiste, asa cum s-a intamplat in alte tari.Ventura, un avocat in varsta de 38 de ani, a creat prima surpriza cand a obtinut un mandat de parlamentar la alegerile legislative de la sfarsitul anului 2019, cu un scor de 1,3%, adica aproape 70.000 de voturi."Pentru prima data, un partid in mod deschis antisistem a rupt terenul dreptei traditionale cu aproape jumatate de milioane de voturi", a salutat rezultatul obtinut Ventura, aliat al unor politicieni precum Marine Le Pen si Matteo Salvini.Cu toate acestea, el nu si-a atins obiectivul de a o invinge pe socialista Ana Gomes, care si-a facut campanie fara sprijinul partidului sau sau al liderului acesteia, premierului Antonio Costa, promitand ca va bloca ascensiunea lui Ventura."Daca nu as fi candidat, am fi avut si mai mult de regretat progresul dreptei extreme" a declarat fosta diplomata si activista anticoruptie, in varsta de 66 de ani.Rata absenteismului a fost de 60,6%, un nivel istoric pentru alegerile prezidentiale incepand din 1974, cand s-a instaurat democratia in Portugalia.Analistii se temueau de o rata mult mai mare a absenteismului, care sa depaseasca chiar 70%, din cauza exploziei cazurilor de infectare cu noul coronavirus. In ultimele zece zile in Portugalia au fost impuse masuri de izolare, pentru a doua oara dupa cele din primavara anului trecut.Conform datelor colectate de AFP, Portugalia a raportat in ultimele doua saptamani cel mai mare numar, la nivel global, de infectari si decese provocate de COVID-19 in raport cu numarul populatiei, depasita fiind doar de enclava britanica Gibraltar.Pe tot parcursul zilei de duminica, au putut fi observate cozi lungi in afara sectiilor de votare ca urmare a necesitatii respectarii masurilor de distantare.In timpul primului sau mandat, Marcelo Rebelo de Sousa a coabitat fara probleme majore cu guvernul minoritar socialist al premierului Antonio Costa.