"Presiuni enorme" reclamate de parlamentarii europeni care au anchetat un presupus conflict de interese al premierului ceh

Presedinta acestei comisii parlamentare, germana Monika Hohlmeier ( PPE , dreapta) (foto), in fruntea unei delegatii de sase persoane care a vizitat Cehia in februarie, denuntase, joi, in timpul dezbaterilor din PE, "presiunile enorme" suportate in cursul acestei misiuni."Am avut de a face cu un nivel de agresivitate fara precedent", a declarat ea, adaugand ca mai multi membri ai misiunii "au primit amenintari de la varful guvernului".Misiunea a estimat, in special, ca in Cehia "nu a existat niciun sistem sau mecanism eficient" care "sa permita prevenirea situatiilor de conflict de interese" in alocarea fondurilor europene.Aceasta s-a desfasurat in paralel cu un audit al Comisiei Europene privind un posibil conflict de interese intre activitatile politice si de intreprinzator ale lui Andrej Babis. Prim-ministrul a facut avere infiintand grupul Agrofert (industrie alimentara, produse chimice, media).Andrej Babis, care neaga cel mai mic act condamnabil, este suspectat ca a profitat de fondurile europene destinate IMM-urilor pentru a-si crea complexul hotelier si agricol "Cuib de barza" in apropiere de Praga, in 2007, cu patru ani inainte de a intra in politica.In rezolutia lor, adoptata cu 510 voturi pentru, 53 contra si 101 abtineri, eurodeputatii au invitat Comisia sa instituie mecanisme pentru a preveni conflictele de interese legate de fondurile europene.Printre acestea, obligatia de a publica beneficiarii finali ai subventiilor UE , precum si plafoanele de plata directa pe persoana fizica.