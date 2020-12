Prima agentie europeana gazduita de Romania: un centru dedicat securitatii cibernetice. Tarile care au mai fost in competitie

"Succes exceptional pentru Romania: dupa demersuri diplomatice intense, inclusiv la nivel inalt, Bucurestiul va gazdui Centrul Cyber al UE - prima Agentie UE de pe teritoriul Romaniei. Expertiza Romaniei in IT a fost recunoscuta in UE. Romania va contribui la ecosistemul european de securitate cibernetica", a scris ministrul pe Twitter.Guvernul a aprobat la inceputul lui octombrie o ordonanta de urgenta prin care dadea atributii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sa caute un sediu pentru eventuala gazduire a unei noi agentii a UE - Centrul european de competente in domeniul securitatii cibernetice (Centrul CYBER al UE). Demersul viza depunerea candidaturii Romaniei pentru a gazdui aceasta agentie.Centrul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica (Centrul CYBER) va fi infiintat pentru a imbunatati coordonarea cercetarii si a inovarii in materie de securitate cibernetica. Acesta va fi, de asemenea, principalul instrument al UE de punere in comun a investitiilor pentru cercetarea si dezvoltarea tehnologica si industriala in materie de securitate cibernetica.Conform politico.eu, oferta Romaniei pentru sediul agentiei UE include o vila neoclasica renovata sau o cladire de birouri."Am fost primul stat membru care si-a exprimat interesul de a gazdui noul centru. Suntem singurul stat din aceasta competitie care nu gazduieste nicio agentie sau organism al UE", a declarat reprezentantul Romaniei, Alexandru Nazare , luni, la reuniunea Consiliului telecomunicatii. Romania se afla pe locul al treilea in statisticile UE privind numarul femeilor angajate in domeniul IT&C, iar 24% din absolventii din acest domeniu din Romania sunt femei, a fost un alt argument.Oferta Romaniei nu a inclus estimari referitoare la costurile de instalare.