Printul Harry despre moartea mamei sale: l-a ajutat sa stie ca "spiritul, dragostea si amintirile ei" vor dura de-a lungul timpului.

Cartea este adresata copiilor lucratorilor sanitari care si-au pierdut parintele sau o fiinta draga in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza sambata, 20 martie, EFE, citat de AGERPRES Ducele de Sussex, in varsta de 36 de ani a marturisit ca, odata cu trecerea timpului, golul resimtit s-a umplut cu "iubire si sprijin" si le-a transmis copiilor ca se "vor simti mai bine si mai puternici", cand vor fi pregatiti sa vorbeasca despre acest lucru. Harry a explicat ca la inceput nu a vrut sa creada sau sa accepte moartea mamei sale, care a decedat in urma unui accident de masina la Paris, dar l-a ajutat sa stie ca "spiritul, dragostea si amintirile ei" vor dura de-a lungul timpului."Poti sa te simti singur, poti sa fii trist, suparat sau sa te simti rau. Aceste sentimente vor disparea", scrie fiul cel mic al printului Charles si Diana de Wales, care a elogiat munca depusa de cei care si-au dedicat viata "ajutorarii celorlalti".Cartea este intitulata "Hospital by the Hill" si este scrisa de Chris Connaughton si cu ilustratii realizate de Fay Troote. Este povestea unui copil a carui mama moare in timp ce lucra in prima linie la un spital in timpul crizei de COVID-19.