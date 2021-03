Procesul in care un cuplu gay a dat in judecata Romania a inceput la CEDO. Autoritatile nu au pus in practica deciziile CJUE si CCR

Potrivit Europa FM, Adrian Coman si Robert Clai Hamilton au fost recunoscuti ca familie de Curtea de Justitie a Uniunii Europene si de Curtea Constitutionala a Romaniei, in vara anului 2018, iar pentru ca Romania nu le-a recunoscut casatoria au mers la CEDO.Iustina Ionescu, avocata de drepturile omului care reprezinta cuplul in toate aceste spete, spune, potrivit Hotnews , ca faptele reclamate de Adrian, Clai si ACCEPT la CEDO sunt extrem de grave, pentru ca Romania face "un abuz fara precedent"."Dreptul european face parte din cel national, si trebuie aplicat direct de judecatori si celelalte autoritati. Avem incredere ca CEDO va institui printr-o decizie favorabila in acest caz un drept la casatorie in Europa pentru persoane LGBTI, deci fara discriminare, in baza jurisprudentei anterioare a curtii, care considera ca, odata statuat in dreptul national, dreptul la casatorie trebui reglementat efectiv.Dreptul la casatorie pentru Adrian si Clai a fost deja recunoscut de CJUE si el nu poate ramane un drept iluzoriu, ci trebuie sa poata fi exercitat efectiv. Or, in absenta posibilitatii de transcriere a casatoriei incheiate in Belgia, Adrian si Clai nu au posibilitatea sa primeasca o carte de rezidenta pentru ca, in fapt, casatoria lor nu e recunoscuta de Romania", a spus avocatul, potrivit Hotnews.