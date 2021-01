Procuratura din Croatia ancheteaza daca distrugerile provocate de seismul din Petrinja nu sunt de fapt o consecinta a coruptiei si neglijentei

Seismul, cu epicentrul in orasul Petrinja, centrul Croatiei, a distrus si a afectat mii de case. Multe dintre acestea fusesera reconstruite in perioada 1995 si 2000, dupa razboiul din 1991-1995 in care Croatia si-a castigat independenta fata de fosta Iugoslavie.Ancheta a fost declansata dupa ce ingineri si arhitecti au acuzat ca respectivele constructii au fost facute cu materiale de proasta calitate sau care nu au respectat planul de constructie, pentru a economisi bani.Dupa razboi si pana in anul 2000, in Croatia centrala, regiune afectata de recentul seism, au fost renovate peste 156.000 de case afectate de conflict, intr-o operatiune de proportii platita cu fonduri publice la care au participat 150 de companii.Premierul conservator al Croatiei, Andrej Plenkovic, a insistat ca este "nevoie sa se ancheteze cum si de ce s-a intamplat acest lucru, cine a efectuat lucrarile, cine a supervizat si cine a emis certificatele finale de conformitate".Scandalul ocupa marti prima pagina a ziarelor din tara, cu marturii privind iregularitatile din perioada reconstructiei post-razboi. Unele dintre miile de persoane afectate, care si-au pierdut casele, au denuntat usurinta cu care li s-au prabusit locuintele, ridicate cu materiale de slaba calitate, structuri si ciment deloc solide."Cimentul nu este bine facut. Se descompune doar daca-l atingi. Oamenii au fost pacaliti. A fost un jaf, nu o reconstructie", a declarat unul dintre sinistrati pentru ziarul Jutarnji list. "Cand mi-au reconstruit casa nu au pus nici macar o bucata de fier. Am protestat, dar in van. Am fost refugiat de razboi timp de sapte ani si in cele din urma am acceptat, ce era sa fac, eram fericit ca ma pot intoarce acasa", a explicat un alt sinistrat, care si-a pierdut casa la cutremur.Dupa cum a declarat arhitectul Otto Baric saptamanalului Nacional, companiile care au reconstruit cladirile fara a folosi o structura metalica au castigat circa 13.000 de euro pentru fiecare casa cu o suprafata de 100 de metri patrati.