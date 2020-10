VIDEO Protest al femeilor din Belarus impotriva lui Lukasenko, inaintea unui ultimatum dat de opozitie

#Belarus Happening right now in #Minsk. A few women have gathered with white-red-white umbrellas - the most dangerous tool of the revolution - and were detained by riot police. They were taken to an unmarked bus. pic.twitter.com/9TuvgNQdGF - Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 24, 2020

Femeile au iesit in centrul capitalei Minsk, in ciuda ploii. Multe dintre ele au purtat umbrele in rosu si alb, culorile drapelului istoric al tarii si acum un simbol al miscarii de opozitie.In fotografii distribuite pe portalul de stiri Telegram s-au vazut postere pe care scria 'Libertate pentru Belarus'.Au existat proteste si in alte orase.La trei luni de la realegerea contestata a lui Lukasenko, femeile protesteaza in fiecare sambata si sunt vazute ca forta din spatele demonstratiilor impotriva liderului autoritar, aflat la putere de 26 de ani.Opozanta Svetlana Tihanovskaia, exilata dupa alegeri in Lituania, este considerata de criticii guvernului a fi adevarata castigatoare a scrutinului de la 9 august, unde Lukasenko si-a proclamat victoria cu 80,1% din voturi.De la alegeri au loc proteste in fiecare zi.Duminica este asteptata o mare demonstratie, pentru a coincide cu expirarea ultimatumului lansat de Tihanovskaia pentru ca Lukasenko sa demisioneze, la 25 octombrie, si sa pregateasca terenul pentru noi alegeri.Este insa foarte putin probabil ca Lukansenko sa ia o astfel de decizie. Singurele concesii pe care liderul le-a facut a fost sa elibereze unii prizonieri.Tihanovskaia a depus eforturi sa organizeze, din Lituania, o greva generala la nivel national in Belarus.Multe dintre femeile care au protestat sambata au spus ca se vor alatura grevei, programata sa aiba loc luni.Totusi, analistii spun ca Tihanovskaia are o putere de influenta limitata pentru ca se afla in strainatate.