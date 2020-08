UPDATE VIDEO Protest de amploare in Belarus: Politia a arestat 125 de manifestanti, iar tancurile au fost scoase pe strazile din Minsk. Lukasenko, fotografiat din nou cu o pusca in mana

Wow! Belarusian OMON (riot police) is powerless against Belarusian women. 10 thousand people took part in Women's March today in Minsk. Riot police were trying to block the streets and disperse protests with no success. pic.twitter.com/hfXPHWsEQT - Franak Viacorka (@franakviacorka) August 29, 2020

Politia din Belarus a retinut 125 protestatari care s-au adunat din nou in centrul capitalei, Minsk, pentru a cere retragerea presedintelui Lukasenko, care neaga acuzatiile opozitiei potrivit carora a fraudat alegerile din 9 august, relateaza Reuters.Presedintele Alexandr Lukasenko a fost fotografiat, duminica, in fata Palatului Independentei din Minsk, tinand o pusca in maini, relateaza RIA Novosti. Fotografia a fost trimisa catre RIA Novosti de catre purtatorul de cuvant al lui Lukasenko, ca raspuns la intrebarea unde se afla presedintele din Belarus si daca urmareste situatia din Minsk.Corespondentul agetiei de stiri a raportat de asemenea de la fata locului ca vehicule blindate au ajuns la Palatul Independentei. Tancuri se afla la cateva sute de metri de cordonul fortelor de ordine unde zeci de mii de oameni protesteaza. Reamintim ca, duminica trecuta, o inregistrare video il prezinta pe presedintele Alexandr Lukasenko venind cu vesta antiglont si cu o pusca de asalt Kalasnikov in mana, la resedinta sa din Minsk, situata nu departe de locul unde manifesteaza opozitia, asa cum a relatat AFP.In acelasi timp, presedintele Rusiei, Vladimir Putin , l-a invitat pe liderul de la Minsk la Moscova, un mod de a-si arata sprijinul, invitatie pe care a facut-o duminica, cu ocazia zilei de nastere a sefului de stat din Belarus Hanna Liubakova, jurnalista, scrie pe pagina sa de Twitter ca exista relatari ca tancuri se indreapta spre centrul capitalei.Imagini impresionante de la protest sunt distribuite de Europa Libera pe Facebook . Femeile s-au intins pe asfalt pentru a opri fortele de ordine, care inainteaza cu masini si scuturi. Filmarea a fost facuta la inceputul protestului din Minsk.Autoritatile din Belarus au desfasurat in capitala un dispozitiv politienesc si militar masiv, inaintea unei manifestatii la care opozitia din Belarus spera sa adune un numar mare de participanti, ca si in weekendurile precedente, relateaza si AFP. Politistii poarta echipament de interventie, iar militarii inarmati si echipati cu masti nu au insemne distinctive, a constatat un reporter al agentiei.In 16 si 23 august, in capitala belarusa au iesit pe strazi aproape 100.000 de persoane, la cele mai mari proteste din istoria tarii.Presedintele Alexandr Lukasenko, in varsta de 65 de ani, care conduce Belarus de 26 de ani, se confrunta cu manifestatii zilnice dupa alegerile prezidentiale din 9 august, pe care sustine ca le-a castigat cu 80%. Opozitia acuza puterea de fraude electorale.Duminica, aproape 400 de sportivi belarusi s-au alaturat contestatarilor presedintelui, publicand un apel la organizarea de noi alegeri.