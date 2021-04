Mii de protestatari au iesit pe strazi in Germania si Italia. Ei cer oprirea lockdown-ului si relaxarea masurilor impuse de pandemie

Berlinul a decis prelungirea lockdown-ului pana pe 9 mai, iar guvernului federal german i s-au acordat puteri sporite in aplicarea masurilor restrictive. De asemenea, Italia a extins perioada de lockdown pana pe 3 mai.Politia germana a arestat, la Berlin, zeci de protestatari in fata Parlamentului german - Bundestag. Potrivit Deutsche Well e, s-a iesit in strada si in alte orase germane , printre care Hamburg, Munchen, Dresda, Hanovra, Kiel, Stuttgart, Potsdam, Erfurt, Hanovra si Dusseldorf.In unele orase, situatia a fost deosebit de tensionata, ajungandu-se la ciocniri intre demonstranti si politisti. Potrivit agentiei de presa AFP, citata de Deutsche Welle, au fost raniti patru politisti la Dresda. De asemenea, politia locala a anuntat ca protestatarii de la Stuttgart au atacat o echipa de jurnalisti TV a postului regional de televiziune SWR. Protestele au avut loc in timp ce membrii cabinetului au discutat si, in cele din urma, au adoptat acordarea de puteri sporite guvernului federal, pentru extinderea si inasprirea masurilor restrictive.Si la Roma au avut ieri loc proteste, aproximativ 200 de proprietari de restaurante si afaceri cerand, in fata Parlamentului italian, sa li se permita redeschiderea. Masurile de lockdown, care au fost initial menite sa expire la 12 aprilie, au fost prelungite pana pe 3 mai, pe fondul unei cresteri a numarului de infectari cu coronavirus, relateaza Voice of Ameica "Facem apel la Guvern pentru a deschide imediat, respectand regulile si protocoalele pe care ni le-au dat in urma cu cateva luni si in care am investit bani", a declarat Saviano Raffaele de la Asociatia Sindicatelor Toscane, care a participat luni la protestul de la Roma."Ne-am saturat, trebuie sa ne intoarcem la munca, pur si simplu nu mai putem continua asa", a declarat un proprietar de restaurant din regiunea nordica a Veneto, citat de Voice of America si care nu a vrut sa fie numit.De la 21 februarie, cand s-a inregistrat un nou focar de infectii, Italia a inregistrat aproape 19.000 de decese cauzate de virus, mai mult decat orice alta tara. Este una dintre tarile europene care se lupta cu un al treilea val al pandemiei.