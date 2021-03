VIDEO Proteste in Israel impotriva premierului Netanyahu cu trei zile inaintea alegerilor

🏴🇮🇱 Organizers claim 50,000 protesters against Netanyahu in last mass gathering ahead of #IsraElex4 https://t.co/k7iop5SOIt - Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) March 20, 2021

Este al patrulea scrutin in ultimii doi ani, informeaza Reuters, citat de AGERPRES Protestatarii au umplut strazile, fluturand steaguri, lovind tobe si solicitand inlocuirea politicianului in varsta de 71 de ani.Potrivit presei israeliene , la manifestatie au participat aproximativ 20.000 de persoane.Desi este de asteptat ca Likud, partidul de dreapta al premierului contestat, sa iasa invingator la alegerile din 23 martie, potrivit sondajelor de opinie nu se prefigureaza un castigator clar, care sa aiba majoritatea in parlament si astfel sa poata forma un guvern, situatie similara cu ceea ce s-a intamplat la cele trei alegeri anterioare.Presiunile asupra premierului Netanyahu au crescut in perioada pre-electorala, acesta fiind judecat pentru coruptie si acuzat de adversari pentru proasta gestionare a pandemiei de COVID-19.