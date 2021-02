Italia impune restrictii suplimentare in cinci regiuni, inclusiv in Lombardia, din cauza COVID-19. Ce se intampla in Sardinia

Autoritatile din Sardinia au decis totusi o deschidere prudenta

Cele 20 de regiuni italiene sunt impartite in zone galbene (cu risc moderat), portocalii (risc mediu) si rosii (risc ridicat).Pentru prima data, o regiune, Sardinia, trece in zona alba , in care marea majoritate a restrictiilor sunt ridicate, mai putin cele referitoare la portul mastii si la distantarea sociala.Sardinia a inregistrat timp de trei saptamani la rand mai putin de 50 de cazuri noi de COVID-19 la 100.000 de locuitori, principalul criteriu pentru trecerea in zona alba, in care restaurantele sunt deschise si seara, iar salile de cinema, de teatru, de fitness si piscinele pot fi de asemenea redeschise.Autoritatile din Sardinia au decis totusi o deschidere prudenta , supravegheata, a activitatilor, o discutie cu Ministerul Sanatatii si Institutul Superior de Sanatate (ISS) urmand sa stabileasca modalitatile de trecere in zona alba incepand de luni.Tot de luni, Lombardia, Piemont si Marche vor trece din zona galbena in cea portocalie, in care barurile, restaurantele si muzeele se inchid.Doua regiuni, Basilicata si Molise, devin zone rosii, in care totul este inchis, mai putin magazinele cu produse de prima necesitate (alimente, farmacii), si unde deplasarile sunt permise doar din motive profesionale si de sanatate.