Rezidentii unui azil de batrani din Belgia sunt foarte fericiti pentru ca isi pot imbratisa vizitatorii printr-o perdea de plastic

Personalul de la caminul de batrani Jardins de Picardie, din apropierea granitei cu Franta , a instalat aceasta perdea ampla de plastic pe 14 iunie, ideea dovedindu-se extrem de populara in randul rezidentilor, care nu mai primeau vizitatori de 11 saptamani.Pentru Lili Hendrickx, o rezidenta a caminului, in varsta de 86 de ani, perdeaua instalata de personal este"Este teribil de emotionant pentru mine", a declarat ea, adaugand ca a plans prima data cand a putut sa-si imbratiseze din nou fiica.Perdeaua, in culori stralucitoare, decorata cu flori, este realizata dintr-o folie mare de plastic, cu doua deschizaturi de fiecare parte, in care rezidentii si vizitatorii isi pot insera bratele. Dupa fiecare utilizare, perdeaua este dezinfectata de catre asistente."Din cauza coronavirusului si acestei distantari sociale, cu totii am suferit mult din cauza lipsei de afectiune", a declarat Marie Christine Desoer, directoarea caminului.Belgia a impus carantina pe 18 martie pentru a opri raspandirea COVID-19, insa in prezent a inceput sa relaxeze restrictiile.Pana in prezent, boala a provocat 9.761 de decese in Belgia, la o populatie 11 milioane de locuitori -una dintre cele mai mari rate ale mortalitatii, din lume.