Risc ridicat de incendii in Grecia. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie

Potrivit MAE, zonele cele mai expuse sunt Attica, Evia (cu exceptia Skyros), Kythera, Fokida, Fthiotida, Magnisia, Larissa (Sterea si Tesalia), Achaia, Corint, Argolida, Arkadia si Lakonia in Peloponez, precum si pe insula Rodos."Autoritatile elene recomanda tuturor persoanelor sa evite aprinderea focului in aer liber, iar in cazul in care observa un incendiu sau semnele premergatoare producerii unui astfel de dezastru, sa apeleze de urgenta serviciul de pompieri la numarul de telefon 199 si sa transmita detalii in legatura cu locatia si punctul exact in care se afla apelantul, locatia incendiului si directia de manifestare/raspandire a acestuia, cat si tipul de vegetatie care arde", a transmis MAE.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca instructiuni in limba engleza privind modul de actiune in caz de incendiu sunt disponibile pe site-ul Secretariatului de Stat pentru Protectie Civila din R. Elena, https://www.civilprotection.gr/en/forest-fires. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena (+302106774035) si Consulatului General al Romaniei de la Salonic (+302310340088), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei in Grecia (+306978996222) si Consulatului General al Romaniei de la Salonic (+306946049076).Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet: http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro , www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" ( http://www.mae.ro/app_cs ), cu informatii si sfaturi de calatorie