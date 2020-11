Romance ascunse, victime tacute ale exploatarii sexuale in Marea Britanie pe timpul pandemiei Covid-19

Un flacon urias cu dezinfectant pentru maini se afla la intrarea in bordel, scrie cotidianul britanic, care precizeaza ca operatiunea a avut loc in urma cu trei saptamani, in baza unui "pont"."La prima vedere nu arata ca un loc in care aveau loc infractiuni si o exploatare sexuala", declara o specialista in ajutarea victimelor traficului sexual, Cristina Huddleston, care a luat parte la operatiune.Potrivit investigatiei politiei, bordelul si femeile dinauntru se aflau sub controlul unei grupari infractionale care detinea cel putin alte trei bordeluri in care exploata romance.Potrivit unor estimari, numaiPotrivit unor statistici britanice cu privire la sclavia moderna, numarul victimelor traficului sexual a scazut puternic in primele luni ale izolarii.Insa experti din prima linie subliniaza ca gruparile infractionale care obtin profit de pe urma exploatarii a mii de femei si fete in intreaga Mare Britanie si-au continuat activitatea "ca de obicei"."Majoritatea muncii sexuale in Regatul Unit are loc independent si consensual, insa in infractionalitate exista un model agil, extraordinar de eficient, care a transformat Marea Britanie in principala destinatie a traficantilor si proxenetilor care aduc femei din Europa de Est, mai ales din Romania", declara Huddleston pentrtu The Guardian."Banii care se castiga din exploatarea sexuala provin din aceasta lume, din droguri si arme de foc, fraude ale identitatii si spalare de bani, care au loc in paralel", precizeaza ea.Huddleston, sefa Operatiunilor europene la Asociatia caritabila si antitrafic Justice and Care, gestioneaza o retea de "navigatori" ai victimelor care ajuta politia la identificarea victimelor exploatarii.In pofida izolarii impuse din cauza pandemiei Covid-19, echipa sa lucreaza la intreaga capacitate.Unul dintre "avantajele" impunerii unor restrictii din cauza pandemiei este faptul ca au scazut infractiuni precum spargerile, ceea ce lasa politiei mai mult timp pentru infractiuni mai grave."Insa, intr-un fel, asta inseamna ca am avut timp sa facem mai multa modelizare si investigatii, iar amploarea problemei cu care ne confruntam a devenit mai evidenta", declara ea.