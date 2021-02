Romania, unul dintre cei mai mici producatori de energie nucleara din UE

Cel mai mare producator de energie nucleara din UE este de departe Franta , cu 399.011 GWh sau 52,1% din totalul UE, urmata de Germania cu 75.071 GWh, Suedia (66.130 GWh) si Spania (58.349 GWh).La polul opus, cei mai mici producatori de energie nucleara din UE sunt, in ordine: Olanda (3.909 Gigavati ora), Slovenia (5.821 GWh) si Romania (11.280 GWh). Comparativ, Ungaria a avut in 2019 o productie de energie nucleara de 16.288 GWh, iar Bulgaria una de 16.555 GWh.Eurostat precizeaza ca un numar de 14 state membre UE nu produc electricitate in centrale nucleare. In plus, incepand din 2016, productia totala de electricitate in centralele nucleare din UE a scazut cu 16,3%, in principal ca urmare a inchiderii reactoarelor nucleare din Germania.Cu cele doua unitati in operare, Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A acopera aproximativ 20% din totalul productiei cu unitati dispecerizabile din Romania.