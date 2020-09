Sute de rusi au fost vaccinati cu Sputnik V, impotriva COVID-19. Reactiile adverse pe care le-au avut

Studiile clinice finale ale vaccinului Sputnik V au inceput la Moscova in prima parte a lunii septembrie, ca urmare a scepticismului ridicta in privinta sigurantei si eficacitatii medicale, pe termen lung, mai arata sursa citata Ministrul Sanatatii, Mihail Murashko, a declarat marti ca peste 300 din cei 40.000 de voluntari anuntati au fost vaccinati pana acum, potrivit TASS, agentie citata de StirileProTV.ro "Aproximativ 14% acuza stari de slabiciune, dureri musculare care au persistat timp de 24 de ore si, ocazional, febra. Complicatiile sunt precizate in instructiuni si sunt previzibile", a spus Murashko, care a adaugat ca aceste simptome au disparut pana a doua zi.Voluntarilor le va mai fi administrata si o a doua doza de vaccin, la 21 de zile dupa prima.Producatorii vaccinului Sputnik V au inceput deja sa il distribuie in loturi mici, in toate regiunile tarii, mai arata sursa citata. Procesul de vaccinare al rusilor ar putea incepe la finalul lunii noiembrie - inceput de decembrie, conform autoritatilor de la Moscova.Pe de alta parte, un grup de 15 cercetatori a trimis luni o scrisoare formala prestigioasei reviste The Lancet in care semnaleaza o serie de intrebari cu privire la acuratetea datelor puse la dispozitie in privinta vaccinului impotriva COVID-19 produs de Rusia, "Sputnik-V".Cercetatorii, care provin din cinci tari, au semnat scrisoarea in care isi prezinta ingrijorarea cu privire la aceste date conducerii revistei Lancet, conform lui Enrico Bucci, profesor de biologie la Universitatea Temple din Philadelphia, citat de Reuters care nu a examinat continutul scrisorii.