Sambata sfanta la Vatican. Papa Francisc oficiaza slujba de Inviere in bazilica San Pietro VIDEO LIVE

Vigilia pascala

In aceasta zi aliturgica, in care nu se celebreaza Sf. Liturghie, Biserica ramane langa mormantul Domnului, in rugaciune si post, meditand patimirea si moartea lui, precum si coborarea lui la cei din iad, si asteptand invierea lui. Biserica se abtine de la celebrarea Liturghiei pe parcursul zilei , masa altarului fiind dezgolita pana la Vigilia solemna sau Privegherea nocturna in asteptarea invierii, cand tristetea va face loc bucuriilor pascale, de belsugul carora se va bucura timp de cincizeci de zile, potrivit vaticannws.va.Conform unei traditii foarte vechi, Vigilia pascala din aceasta noapte este "o priveghere in cinstea Domnului", astfel incat credinciosii, dupa indemnul Evangheliei, tinand in maini facliile aprinse, sa fie asemenea unor oameni care asteapta ca Domnul sa se intoarca pentru ca, atunci cand va sosi, sa-i afle priveghind si sa-i aseze la masa lui. Privegherea din aceasta noapte, care este cea mai mare si mai nobila dintre toate solemnitatile, sa fie unica pentru fiecare biserica.Intreaga celebrare a Vigiliei pascale trebuie sa se desfasoare in timpul noptii, astfel incat sa nu inceapa inainte de caderea noptii si sa se termine inainte de ivirea zorilor zilei de duminica. Riturile sacre cuprind Ceremonia luminii, cu binecuvantarea focului nou si vestirea solemna a invierii (Praeconium paschale), Liturgia cuvantului, Liturgia botezului si Liturgia euharistica.Papa prezideaza in bazilica Sfantul Petru Vigilia pascala din Noaptea Sfanta a Invierii Domnului, ritul binecuvantarii focului si ceremonia luminii desfasurandu-se in antreul bazilicii. Datorita restrictiilor sanitare impuse de pandemia de Covid-19, in noaptea sfanta a Invierii Domnului, papa nu mai administreaza sacramentul botezului unui numar de adulti, dar se va celebra reinnoirea fagaduintelor de la botezul celor prezenti.Duminica, 4 aprilie 2020, este Duminica Pastelui. La ora 10.00, papa prezideaza Sfanta Liturghie in bazilica San Pietro, iar la ora 12.00, din interiorul bazilicii, adreseaza Cetatii si Lumii ("Urbi et Orbi") traditionalul mesaj pascal si binecuvantarea apostolica insotita de darul indulgentei plenare.