Sanctiuni impotriva a patru inalti functionari rusi dupa condamnarea lui Navalnii. Printre acestia sunt procurorul general si seful penitenciarelor

Principiul acestor sanctiuni tintite - interdictia vizelor si inghetarea bunurilor din UE - a fost decis in cadrul unei reuniuni a ministrilor europeni de externe pe 22 februarie. Ambasadorii Celor 27 au dat unda verde masurii luni dimineata.Potrivit unor surse europene, personalitatile sanctionate sunt Aleksandr Kalasnikov, director al serviciilor penitenciare, Aleksandr Bastrikin, responsabil al Comitetului rus de ancheta, Igor Krasnov, procuror general, si Viktor Zolotov, sef al Garzii nationale a Rusiei. Numele lor urmeaza sa fie publicate marti in Jurnalul oficial al UE.Adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Grusko, a afirmat ca tara sa va raspunde, "bineinteles", sanctiunilor UE. " Uniunea Europeana continua pe o cale absolut ilegala, este un impas absolut", a declarat el, citat de agentia rusa de presa Interfax.Europenii au decis deja la jumatatea lui octombrie sa instituie sanctiuni impotriva a sase personalitati ruse, printre care apropiati ai presedintelui Vladimir Putin , dupa otravirea lui Aleksei Navalnii.Opozantul rus in varsta de 44 de ani a ajuns duminica intr-o regiune aflata la 200 km de Moscova pentru a ispasi intr-o colonie penitenciara o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare, pe care el si sustinatorii sai o denunta ca fiind politica.Justitia rusa a comutat in ianuarie in inchisoare cu executare o pedeapsa cu suspendare la care el fusese condamnat in 2014. In 2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a estimat ca in acest dosar Aleksei Navalnii si fratele sau Oleg au fost privati de dreptul la un proces echitabil, denuntand decizii ale justitiei "arbitrare si in mod clar nerezonabile".Doua experte independente ale ONU au cerut luni o ancheta independenta asupra otravirii, in august, a principalului opozant al Kremlinului, a carui "eliberare imediata" au solicitat-o.Navalnii este vizat de mai multe proceduri judiciare de la revenirea sa in Rusia, in ianuarie, dupa cinci luni de convalescenta in Germania de la aceasta otravire, de care el ii acuza pe Vladimir Putin si serviciile secrete ruse.Arestarea sa pe 17 ianuarie a provocat in Rusia importante manifestatii, la care autoritatile au reactionat cu peste 11.000 de arestari, urmate in general de amenzi si de scurte pedepse de inchisoare.