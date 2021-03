Sarbatoarea Sfantul Patrick din Irlanda se va desfasura in format online pentru al doilea an consecutiv

Evenimentul, anulat anul trecut

6.500 de persoane au murit in Irlanda de COVID-19

Aceasta sarbatoare nationala , care este celebrata pe 17 martie, marcheaza data prezumtiva la care a murit sfantul ocrotitor al Irlandei.In fiecare an, capitala irlandeza, Dublin, organizeaza o parada care atrage de obicei peste 500.000 de persoane.Evenimentul a fost anulat anul trecut, intrucat Irlanda intrase de putin timp in lockdown din cauza pandemiei de coronavirus.In acest an, evenimentele vor fi organizate online, inclusiv o "parada virtuala", insotita de reprezentatii muzicale live, secvente umoristice si interpretari artistice difuzate la televiziunea irlandeza.Un spectacol de lumini, filmat la inceputul lunii martie si intitulat "Orchestra of Light" ("Orchestra Luminii"), va fi de asemenea televizat.Acel spectacol prezinta 500 de drone care formeaza in aer diverse forme, inclusiv forma frunzei de trifoi, simbolul national al Irlandei, oameni care danseaza si imnul national irlandez. Diverse cladiri si spatii emblematice din lumea intreaga vor fi iluminate miercuri in verde pentru a marca aceasta sarbatoare si pentru a ii simboliza pe toti rezidentii irlandezi care si-au parasit tara natala pentru a se stabili in alte state.Printre acestea se afla Opera din Sydney (Australia), Turnul din Pisa ( Italia ), Cascada Niagara (Canada), dar si o cutie postala din varful Muntelui Oretoppen din Norvegia, situat la 350 de kilometri dincolo de Cercul Polar Arctic.Prim-ministrul irlandez Micheal Martin a declarat ca sarbatoarea din acest an contine "o intensitate suplimentara", intrucat peste 6.500 de persoane au murit in Irlanda dupa ce au contractat noul coronavirus.