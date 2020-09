Dupa patru zile de crestere alarmanta a numarului de infectari cu COVID-19, Cehia inregistreaza o scadere a imbolnavirilor

Vineri, Cehia raporta peste 3.130 de noi cazuri depistate joi, fata de 2.137 cu o zi inainte.Numarul total de cazuri confirmate a ajuns la 46.262 in aceasta tara cu o populatie de 10,7 milioane de locuitori, conform datelor oficiale.In Cehia, in ultima perioada, noul coronavirus s-a raspandit foarte rapid. Raportat la totalul populatiei, doar Spania si Franta din Uniunea Europeana au inregistrat salturi mai mari ale numarului de noi infectati in ultimele doua saptamani, conform Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, mai transmite Reuters.