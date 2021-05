Semnal de alarma de la Consiliul Europei. Restrictiile impuse in pandemie, catalogate drept "regres al democratiei"

Potrivit secretarului general Marija Pejcinovic Buric, chiar "actiunile legitime" ale guvernelor pentru a face fata virusului au redus libertatile "in moduri care ar fi inacceptabile in vremuri normale"."Pericolul este ca aceasta cultura democratica a noastra sa nu se recupereze pe deplin", a avertizat Pejcinovic Buric.Cei 47 de membri ai consiliului, printre care se numara si cei reprezentand unele dintre tarile cel mai greu lovite de pandemie, au intrat si iesit din lockdown-uri cu durata si severitate diferite incepand din martie 2020. Unul dintre cele lungi lockdown-uri a fost al treilea din Irlanda , impus la sfarsitul lunii decembrie si terminat abia luni, desi multe restrictii raman in vigoare, precum interzicerea redeschiderii restaurantelor.Consiliul sustine ca "restrictiile si masurile legate de COVID nu trebuie numai sa fie necesare si proportionale, dar si limitate ca durata".Astfel de restrictii, potrivit Consiliului, sunt permise numai daca sunt "legale, proportionale cu necesitatea de a proteja sanatatea si siguranta publica si nediscriminatorii".Pe langa mentionarea restrangerilor "exceptionale" asupra libertatilor, precum libertatea de intrunire, Consiliul avertizeaza ca femeile sunt mai vulnerabile la violenta domestica, ca atacurile impotriva migrantilor s-au inmultit si ca independenta judiciara nu a fost garantata "in unele tari"."In multe cazuri, problemele pe care le vedem sunt anterioare pandemiei de coronavirus", a spus Pejcinovic Buric.Cu toate acestea, pandemia a provocat de asemenea "un val de cenzura", potrivit Consiliului, cu critici ai restrictiilor "suferind represalii" si "fiind redusi la tacere".