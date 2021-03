Serbia va produce vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19

Un acord pentru construirea unei fabrici va fi semnat in termen de doua saptamani, finantata de China si Emiratele Arabe Unite, a spus seful statului sarb. Vom incepe sa producem vaccinul pe 15 octombrie ", a declarat presedintele la postul national de televiziune RTS dupa ce l-a primit pe printul mostenitor al emiratului Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan.Tara candidata la Uniunea Europeana Serbia mentine relatii diplomatice si economice stranse cu Moscova si Beijingul si a recurs la comenzi de vaccinuri chinezesc Sinopharm si rusesc Sputnik V pentru a vaccina pana in prezent 1,5 milioane din cele 7 milioane de locuitori ai sai.Aleksandar Vucic a precizat ca vaccinurile produse in Serbia ar putea fi livrate "chiar si fara costuri suplimentare" catre alte tari din regiune.