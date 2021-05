Un sfert din adultii din Uniunea Europeana refuza vaccinarea impotriva Covid-19. Bulgarii si romanii, cei mai sceptici SONDAJ

Bulgarii au fost cei mai reticenti sa primeasca vaccinul, 67% dintre adulti spunand ca este putin probabil sau foarte putin probabil sa accepte sa fie vaccinati. In Irlanda , doar 10% dintre adulti au declarat ca nu se vor vaccina.Sondajul a constatat o divizare est-vest in Europa. Cu exceptia Frantei si Austriei, intentia de a se vaccina a fost peste 60% in toate statele membre occidentale - tarile nordice si mediteraneene, Danemarca si Irlanda avand rate chiar mai mari. Rata de absorbtie planificata in statele membre din est a fost mult mai mica, variind de la 59% in Romania la 33% in Bulgaria Principala influenta asupra ezitarii vaccinului a fost timpul petrecut pe retelele de socializare si ce mediu a fost utilizat, a spus sondajul. Proportia creste la 40% in randul celor care utilizeaza retelele sociale ca sursa principala de informatie. Dintre persoanele care au folosit mass-media traditionale, inclusiv presa, radio si televiziune, doar 18% dintre respondenti erau sceptici in privinta vaccinului.Sondajul a constatat, de asemenea, ca studentii, angajatii sau pensionarii erau mai putin ezitanti fata de vaccin, in timp ce 39% dintre someri sau cei cu o boala de termen lung erau mai ezitanti. Sondajul a fost realizat intre februarie si martie 2021, dupa un an intreg de viata cu restrictii COVID-19 in cele 27 de state membre ale blocului european.