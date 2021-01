VIDEO Situatia "groaznica" in Portugalia, din cauza pandemiei. Cozi de ambulante la cel mai mare spital, sistemul de ajutor cu oxigen ar putea ceda

Efectele relaxarii de Sarbatori

Germania trimite experti militari

Cu un total de 668.951 de cazuri de COVID-19 confirmate si cu 11.305 decese, inclusiv un record de 293 de morti inregistrati miercuri, Portugalia are cel mai ridicat bilant pe sapte zile din lume in privinta numarului zilnic de imbolnaviri si decese la un milion de locuitori.Situatia nu este "proasta", ci "groaznica", a declarat Costa."Nu are rost sa alimentam iluzia ca nu ne aflam in cel mai greu moment. Si ne vom confrunta cu acest moment pentru alte cateva saptamani, cu siguranta", a spus el.Peste 20 de ambulante cu pacienti COVID-19 stateau la coada miercuri seara la intrarea celui mai mare spital din Portugalia asteptand sa se mai elibereze paturi, in timp de medici din alte spitale au atras atentia asupra riscului ca sistemul de ajutor cu oxigen sa se prabuseasca.Costa a precizat ca situatia s-a inrautatit partial din cauza relaxarii masurilor restrictive dintre Craciun si sfarsitul anului, dar si din cauza virulentei noii tulpini a virusului, detectata in Marea Britanie "Cu siguranta s-au facut unele erori. Deseori in felul in care le-am transmis mesajul portughezilor. Atunci cand cel care primeste mesajul nu l-a inteles, nu am nicio indoiala ca este vina mesagerului", a spus el.Germania a anuntat miercuri ca trimite experti militari medicali in Portugalia pentru a vedea ce fel de sprijin poate oferi.Insa Costa a atras atentia ca Germania si alti parteneri europeni nu pot face prea mult, adaugand ca "trebuie sa fim precauti" in legatura cu ideea de a trimite pacienti in alte tari, cum a facut, de exemplu, Germania anul trecut, cu pacienti de dincolo de frontiera cu Franta "Este diferit pentru o tara cu o pozitie geografica precum Portugalia, aflata intre Atlantic si Spania , comparativ cu o tara care este in centrul Europei si are granite cu mai multe state si, prin urmare, colaborarea transfrontaliera este mult mai intalnita si mai usoara", a explicat el.Citeste si: