Slovacia a inceput a doua etapa de testare la nivel national pentru depistarea coronavirusului

"Am descoperit practic o arma atomica impotriva COVID-19", a declarat vineri premierul Igor Matovic reporterilor, laudand participarea ridicata la teste saptamana trecuta. "Cred ca, daca ajungem la o participare de doua milioane, ne putem felicita cu totii", a apreciat seful executivului.Testele antigen dau rezultate rapide - uneori in cateva minute -, dar nu sunt considerate la fel de fiabile ca testele PCR, unde tampoanele nazale trebuie trimise la un laborator pentru analiza.Weekendul trecut, au fost efectuate teste antigen asupra a 3,625 milioane de persoane - dintre care 38.359 persoane, adica 1,06%, au dat rezultate pozitive - in aceasta tara de 5,4 milioane de locuitori, membra a UE Sambata, screening-ul are loc in 45 din cele 79 de districte din Slovacia cu cel mai mare procent de cazuri pozitive. Peste 2.700 de statii de screening sunt deschise intre 08:00 si 20:00 ora locala."Situatia cu privire la noul coronavirus se imbunatateste in Slovacia", a declarat vineri ministrul sanatatii, Marek Krajci, subliniind efectul pozitiv al mobilitatii reduse.Slovacia a declarat starea de urgenta la 1 octombrie pentru 45 de zile.