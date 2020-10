Slovacia inregistreaza un nou record: 3.000 de cazuri de infectare cu noul Coronavirus intr-o zi

Premierul conservator Igor Matovic a anuntat duminica pe Facebook ca in ultimele 24 de ore in tara sa a fost inregistrat un numar record de 3.042 de cazuri noi.Cresterea rapida a numarului de cazuri confirma faptul ca guvernul a avut dreptate in a impune un lockdown in toata tara, a adaugat premierul pe reteaua de socializare."Dar lockdown-ul singur, asa cum este inteles in Slovacia, cu milioane de oameni mergand inca la munca, nu poate fi de ajuns. Programul nostru de testare in masa joaca, prin urmare, un rol cheie in ceea ce priveste izolarea", a adaugat prim-ministrul.Duminica seara este asteptata incheierea primei faze a unui program de testare in masa fara precedent, destinat sa acopere aproape toata populatia slovaca.Incepand de vineri, sub coordonarea Ministerului Apararii, toti rezidentii de peste 10 ani din patru districte deosebit de grav afectate, aflate la granita cu Polonia , au fost supusi unui test rapid antigen.Ceilalti circa 5 milioane de locuitori urmeaza sa fie testati in urmatoarele doua weekenduri.De sambata, in Slovacia au intrat in vigoare restrictii de circulatie la nivel national. Pana la 1 noiembrie inclusiv, cetatenilor li se va permite sa-si paraseasca locuintele doar pentru a merge la munca, a cumpara alimente sau pentru treburi urgente.Incepand de luni, toti elevii incepand cu clasa a cincea urmeaza sa treaca la educatia online.