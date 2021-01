Slovacia vrea sa testeze in masa populatia pentru a reduce contaminarile cu 50%

Slovacia, o tara cu o populatie de 5,5 milioane de locuitori, a inregistrat un numar record de cazuri noi si de spitalizari de la inceputul anului.Sambata erau spitalizati, in total, 3.055 de persoane cu COVID-19, in pofida unei oarecare incetiniri a ritmului internarilor, pe fondul unor masuri partiale de izolare la nivel national."Vrem sa ii testam pe oameni, sa ii izolam pe cei care raspandesc virusul, persoanele cu care acestia au contact si astfel sa reducem numarul de infectii cu pana la 50%", a spus Krajci in timpul unei briefing de presa televizat. Ministrul a precizat ca guvernul va finaliza detaliile acestui plan duminica.Daca testarea va avea succes, Slovacia ar putea relaxa o parte din masuri impuse pentru a combate epidemia la inceputul lunii februarie, a precizat Krajci.Starea sa de urgenta cu sase niveluri, codificata in culori, este in prezent la negru, culoare ce indica cea mai grava situatie.