Sotia presedintelui Albaniei a fost retinuta pentru ca a participat la un protest unde s-a scandat "regim dictatorial!"

Politia a indepartat peste 20 de artisti si militanti care protejau teatrul, proiectat in 1939 de catre arhitectul Giulio Berte in cursul ocupatiei italiene si care era principala scena teatrala a tarii, atragandu-si indignarea oamenilor, care scandau "Rusine!", "Regim dictatorial!".Canalul de televiziune Klan TV a transmis ca printre cei retinuti se afla si Monika Kryemadhi, care conduce un mic partid de opozitie.Imagini difuzate de la fata locului arata un numar mare de politisti confruntandu-se cu manifestanti si ciocniri intre acestia si fortele de ordine.Numeroase dispozitive ale politiei au aparut aici in zori pentru a-i evacua pe reprezentantii Aliantei pentru protejarea teatrului, recurgand la grenade lacrimogene. Escavatoarele au inceput apoi sa demoleze fatada pe care era inscris "Teatrul National".De mai bine de doi ani, actori, militanti din opozitie contesta planurile premierului socialist Edi Rama de a demola vechiul teatru, argumentand ca aceasta cladire face parte din patrimoniul national si acuzand guvernantii de practici de coruptie. In replica, executivul sustine ca restaurarea imobilului ar costa prea mult.Cladirea se afla in centrul Tiranei, intr-un cartier select. In locul sau ar urma sa fie construite un centru comercial, un stadion si blocuri de locuit prin intermediul unui investitor danez.Aceste planuri au suscitat nemultumirea artistilor si multor locuitori ai Tiranei, care sustin ca guvernul a suprimat statutul de monument istoric al cladirii teatrului. Opozantii sustin ca terenul a fost vandut fara a fi scos la licitatie, printr-o lege speciala.Presedintele, membru al Partidului Socialist pana in 2004, iar in prezent unul dintre cei mai duri adversari ai acestuia, a refuzat sa semneze respectiva lege.Soarta cladirii, construita in 1939 si transformata in 1945 in teatru national, a divizat societatea albaneza, oamenii acuzandu-l pe premier ca a profitat de masurile de izolare din cauza COVID-19 pentru a initia demolarea cladirii."Nu mai este vorba doar despre demolarea teatrului, ci despre prabusirea democratiei si a libertatii. Suntem intr-o dictatura", spune un manifestant intr-o inregistrare pe Facebook Reactia premierului nu s-a lasat asteptata. Protestatarii "sunt aceleasi persoane care se ridica impotriva oricarui proiect in Tirana. Ele nu doresc dezvoltare, dar nu pot opri Tirana" sa se dezvolte, a scris Rama intr-o postare pe Facebook.Potrivit Reuters, 37 de persoane au fost arestate. Un politist a fost spitalizat dupa ce a fost lovit de protestatari, in timp ce un martor a declarat agentiei britanice de presa ca un protestatar a fost de asemenea ranit.Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret a cerut saptamana trecuta organizarea unor discutii suplimentare inainte de luarea oricarei decizii cu privire la teatru.