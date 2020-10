BREAKING Spania se intoarce la starea de urgenta. Autoritatile impun restrictii severe, anuntate pana in primavara lui 2021

Executivul spaniol a decis revenirea la aceasta masura exceptionala, care a mai fost luata, in primavara, din cauza cresterii explozive a cazurilor de coronavirus. Asa cum relateaza presa de la Madrid, starea de urgenta ar putea dura pana in aprilie sau chiar mai 2021.Nu mai putin de 32 de regiuni autonome au cerut Guvernului restrictii noi pentru a tine in frau epidemia. Potrivit deciziei guvernamentale, va fi instituita starea de urgenta mai intai pentru 15 zile, insa guvernul de la Madrid vrea sa ceara aprobarea Parlamentului, care se va intruni la inceputul saptamanii viitoare, pentru o prelungire timp de sase luni, asa cum relateaza presa spaniola.Acest lucru se explica prin faptul ca, prima data cand Spania a fost in stare de urgenta, a fost nevoie de prelungirea acesteia din doua in doua saptamani, ceea ce a complicat foarte mult lucrurile. Astfel, guvernul spaniol vrea sa nu se mai loveasca de aceasta problema. Prin deciziile luate in sedinta de guvern de duminica, regiunile autonome capata mai multa putere in impunerea unor restrictii dure.Masura este valabila pentru intreg teritoriul Spaniei si presupune, intre altele, restrictii de circulatie pe timp de noapte, intre ora 23:00 si 6:00, sunt interzise deplasarile intre regiunile autonome, cu exceptia motivelor esentiale - de sanatate, familiale, de munca. Conform deciziilor anuntate de guvernul spaniol, sunt restrictionate intalnirile, adunarile publice, tocmai pentru acestea sunt situatii care duc la propagarea necontrolata a coronavirusului.Spania a inregistrat cel mai mare numar de infectari cu COVID-19 din Europa Occidentala. Numarul total de cazuri a crescut vineri, 24 octombrie, la 1.046.132. Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns la aproape 38.000.