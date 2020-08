Spania testeaza in premiera pe oameni un vaccin impotriva Covid-19. Testele de pana acum arata ca vaccinul protejeaza aproape in totalitate plamanii

Potrivit testelor efectuate pana acum, Ad26.COV2-S genereaza anticorpi, care protejeaza aproape in totalitate plamanii in cazul expunerii la Sars-Cov-2.Agentia spaniola a Medicamentelor si Produselor Sanitare (AEMPS) a aprobat ca testarile sa se faca pe 190 de subiecti sanatosi la doua spitale din Madrid si unul din orasul Santander. Vor fi constituite doua grupuri de voluntari in Spania, in functie de varsta: 18 - 55 ani si peste 65 de ani.Ministrul spaniol al Sanatatii, Salvador Illa, a asigurat ca vaccinul respecta criteriile de securitate, necesare pentru administrarea acestuia persoanelor, iar probele vor ajuta la stabilirea dozelor si timpul necesar intre acestea.Spania a anuntat saptamana aceasta ca va participa la comanda colectiva facuta de Comisia Europeana pentru vaccinul anti-Covid de la Astra Zeneca.Autoritatile spaniole asteapta cel putin 10 milioane de doze din vaccinul dezvoltat de oamenii de stiinta de la Universitatea din Oxford, iar primele doze ar trebui sa fie disponibile la inceputul lunii decembrie.