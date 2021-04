Statele UE nu au reusit sa se inteleaga asupra redistribuirii a 10 milioane de doze de vaccinuri Pfizer

In centrul disputei s-au aflat intarzierile in livrarile companiei farmaceutice AstraZeneca. Acest lucru a dus la solicitari din partea mai multor tari membre ca 10 milioane de doze suplimentare recent achizitionate de la Pfizer-BioNTech sa fie redistribuite in favoarea lor.Dupa doua zile de negociere, discutiile intre ambasadorii tarilor membre s-au lovit joi de refuzul Austriei, Sloveniei si Republicii Cehe de a sprijini un compromis propus de presedintia portugheza a UE, sustin surse diplomatice citate de AFP. Pozitia definitiva a acestor tari ar urma sa fie cunoscuta dupa ora 17.00 GMT.Aceste 10 milioane de doze fac parte dintr-un lot pe care BioNTech-Pfizer s-a angajat sa-l livreze in avans in al doilea trimestru, din cele 100 de milioane de doze care nu ar fi trebuit sa fie disponibile decat incepand cu trimestrul al treilea din 2021.Repartitia dozelor precomandate de UE de la laboratoare se face intre Cei 27 in functie de populatia lor (pro rata). Daca un stat renunta sa cumpere partea sa, dozele sale sunt redistribuite intre tarile interesate.Or, anumite state nu au comandat suficiente doze sau au mizat prea mult pe vaccinul AstraZeneca, datorita pretului sau mai scazut, vaccin care este insa afectat de probleme de productie.La jumatatea lui martie, indemnati de cancelarul austriac Sebastian Kurz, liderii din Republica Ceha, Slovenia, Bulgaria , Croatia si Letonia au cerut sa se introduca un "mecanism de corectie" pentru a obtine doze suplimentare, estimand ca au fost "lezati" de sistemul de repartitie.Potrivit UE, tarile cele mai in dificultate din punctul de vedere al vaccinurilor sunt Bulgaria, Croatia, Slovacia, Letonia si Estonia Presedintia portugheza a prezentat propuneri pentru a da dovada de solidaritate fata de aceste cinci tari, alocandu-le mai multe doze decat cota lor obisnuita. Austria , Slovenia si Republica Ceha au respins solutia propusa.Potrivit DPA, care citeaza diplomati UE, cele trei state vor primi propria cota care le revine in baza distribuirii in functie de populatie. Celelalte 24 vor imparti dozele intr-un mod mai solidar, conform unei intelegeri politice la care au ajuns joi ambasadorii blocului comunitar, dandu-le mai multe doze celor cinci tari decat ar primi prin sistemul pro rata.De exemplu, Germania va primi numai 1,3 milioane de doze din cele 10 milioane, adica substantial mai putin decat cele 1,8 milioane pe care le-ar fi primit in baza calculului realizat in functie de populatie. Dozele suplimentare vor fi redistribuite catre Bulgaria, Croatia, Slovenia, Letonia si Estonia.Ofensiva cancelarului austriac impotriva sistemului de repartitie a provocat iritare in randul partenerilor europeni. Comisia Europeana a reamintit la jumatatea lui martie ca statele membre insele au decis asupra sistemului actual.